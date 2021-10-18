«القباج» للرائدات الريفيات: ليس لدينا تعيينات.. نحن وزارة معنية ببناء الإنسان

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وجهت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رسالة للرائدات الريفيات، خلال مشاركتها فعاليات إطلاق حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل..» في المنيا، الإثنين، حيث أكدت خلالها عدم قيام الوزارة بتعيين الرائدات الريفيات، ووصفتهن بأنهن لا يعملن على وظائف، وليسوا متطوعات.

وأكدت «القباج» أن الوزارة خصصت لهن مكافأة شهرية 800 جنيه بدلا من 300 جنيها كانت تصرف سابقا، بالإضافة إلى 20 جنية عن كل استمارة تحرر، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طالب بزيادة عدد الرائدات الريفيات بالقرى من 2500 رائدة إلى 20 ألف رائدة ريفية على مستوي الجمهورية، والأولوية لقري حياة كريمة.

وشددت على أن وزارة التضامن الاجتماعي، ليس وزارة اجتماعية فقط، ولكن وزارة معنية ببناء الإنسان، حيث تقدم أكثر من خدمة لافراد المجتمع، حيث لدينا 100 مشروع تنموي لتحويل المشروعات إلى وحدات انتاجية، ونعد 276 مركز للارشاد الأسري.