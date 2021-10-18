محافظ كفر الشيخ يشارك في ملتقى تسويق التمور بالوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، بفعاليات الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور، بمحافظة الوادى الجديد، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسادة محافظي محافظات مرسى مطروح وبورسعيد والسويس، والسفير لطفي رؤوف سفير دولة اندونيسيا والسفير أحمد التازي سفير دولة المغرب ضيفيي شرف الملتقى.

واستهل الوفد الزيارة بافتتاح حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة، والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تم إنشاؤها على مساحة ٩ فدان كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي، كما تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومحطة طاقة شمسية ومسبح ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد.

كما قام السادة الوزراء بغرس نخلة بالحديقة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ