صيانة وتركيب ١٧٥ كشاف وأعمدة إنارة وصيانة خلايا كهربائية بالمنيا

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قام قسم الإنارة بمركز ومدينة المنيا، بتركيب ٢٠ لمبة ليد جديدة وصيانة ١٥٠ كشاف و٥ أعمدة انارة وتم صيانة ٣ خلايا كهربائية، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وتيسير حركة السيارات وتجنبا للحوادث.

قال الأستاذ محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة التابعة لمركز المنيا، إن قسم البيئة والتجميل واصل رفع ٢٥٠طن من المخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع القرية والقرى التابعة لها، للحفاظ على المعيشة في بيئة صحية نظيفة وذلك خلال النصف الأول من أكتوبر ٢٠٢١.

يأتي ذلك في إطار متابعة السيد اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، المستمرة لأعمال الادارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والوحدات المحلية بالمنيا لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.