إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركزين في المنيا

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وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعد على أملاك الدولة، منها حالة تعد بالبناء المخالف، وتم الإزالة في المهد بقرية ابسوان التابعة لمجلس قروي بني غني، وحالتين بقرية شوشة، منهم حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة قيراط، وأخرى تعدي على أملاك الدولة بقرية الصليبة على مساحة فدان و6 أسهم.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار 18 حالة تعد، منها 11حالة أملاك دولة بمساحة 870 مترا، و5 حالات ري غرب مطاى بمساحة 1200 متر مربع، وحالتي تعد على أراضي زراعية بمساحة قيراطين، وذلك بقري الفرجاني، والبهنسا، وأشروبة، والبابا الشرقية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.