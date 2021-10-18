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«الداخلية» تكشف ملابسات صورة لسيارة نقل بالشرقية تحمل لوحات معدنية مطموسة

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«الداخلية» تكشف ملابسات صورة لسيارة نقل بالشرقية تحمل لوحات معدنية مطموسة «الداخلية» تكشف ملابسات صورة لسيارة نقل بالشرقية تحمل لوحات معدنية مطموسة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن صورة لسيارة نقل بالشرقية تحمل لوحات معدنية مخالفة
قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً صورة لسيارة نقل شرقية قام قائدها بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة».

وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبطه، وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بقسم مرور الحسينية، تم إزالة المخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة»

المصرى اليوم

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