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المشدد 15 عاما لـ«معتز مطر وحسام الشوربجي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإهانة قاض

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المشدد 15 عاما لـ«معتز مطر وحسام الشوربجي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإهانة قاض المشدد 15 عاما لـ«معتز مطر وحسام الشوربجي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإهانة قاض

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، الاثنين، الإعلاميين الإخوانيين الهاربين معتز مطر المذيع بقناة الشرق وحسام الشوربجي المذيع بقناة مكملين، غيابيا، بالسجن المشدد 15 لكل منهما، لإدانتهما بإهانة قاضٍ بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والتشكيك فى أحكام القضاء عبر القنوات الإخوانية التى يعملان بها، والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر عام 2019، بإحالة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها معتز مطر، 47 عاما، مذيع بقناة الشرق، وحسام الشوربجى، 38 عاما، مذيع بقناة مكملين، إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما.

وتضمن أمر الإحالة الاتهامات الآتية، انضمام المتهمين لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم، وقيامهما بالترويج بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان، وأذاعا عمدا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق، أخبارا وإشاعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم، وإصدار أحكام قبلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

وضم أمر الإحالة قذف المتهمين لقاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة؛ بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي وهي أمور إن صدقت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، بأن أسندا إليه عبر منصتهما الإعلامية بقناتي الشرق ومكملين عبارات مفادها ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية ، وإخلاله بواجبات وظيفته استجابة لتوصية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

المصرى اليوم

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