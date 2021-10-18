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كشف عمرو ادهم، عضو اللجنة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، عن تفاصيل شكوى الظهير الأردني السابق للفريق، خالد سعد، ضد القلعة البيضاء.

وقال أدهم: «خالد سعد كان قد رفع قضية ضد الزمالك في عام 2007 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يطالب فيها بفسخ تعاقده ضد الزمالك، ورفض فيفا دعوته وبعد عامين سقطت الدعوى، في الفترة الأخيرة توجه خالد سعد للمحكمة الرياضية الدولية، وأبلغتنا بأنها سترسل لنا طلبات سعد في القضية، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا بشيء».

ومن جهة ثانية، يستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم «الثلاثاء» عقب إنتهاء الراحة السلبية التي منحها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، للاعبين عقب العودة من كينيا، وذلك استعدادا لمباراة العودة امام توسكر الكيني، والمقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد برج العرب.