الرياض : ضبط مقيم تحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني

7 منح أراض في الرياض مقابل 1 في الجنوب

استحوذت أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى...