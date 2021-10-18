الرياض : ضبط مقيم تحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني
بعد 7 سنوات من تعثر مشروع الطائرة الحلم "سما أبها"، أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل...
أبها :الوطن
12 ربيع الأول 1443 هـ
كشف وزير النقل صالح الجاسر، أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، والتي تعكف الوزارة على...
الرياض : الوطن
12 ربيع الأول 1443 هـ
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا...
الرياض : الوطن
12 ربيع الأول 1443 هـ
استحوذت أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى...
الرياض: سليمان العنزي
12 ربيع الأول 1443 هـ
تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز...
جدة: يُمن لقمان
11 ربيع الأول 1443 هـ