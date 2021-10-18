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الرياض : ضبط مقيم تحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني

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بعد 7 سنوات من التعثر .. مزاد علني لبيع طائرة أم الركب

بعد 7 سنوات من تعثر مشروع الطائرة الحلم "سما أبها"، أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل...

f9632d5658.jpgأبها :الوطن
86da700d2a.jpg12 ربيع الأول 1443 هـ

تخصيص 900 مليون ريال لإصلاح طريق أبو حدرية

كشف وزير النقل صالح الجاسر، أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، والتي تعكف الوزارة على...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

العدل تطلق حزمة من الخدمات الإلكترونية للرهون

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

7 منح أراض في الرياض مقابل 1 في الجنوب

استحوذت أمانة منطقة الرياض وأمانة محافظة جدة على 547.488 منحة، تشكل نسبة تزيد على 68% من إجمالي طلبات المنح المنفذة منذ بداية المنح وحتى...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png12 ربيع الأول 1443 هـ

الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال

تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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