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NHC الوطنية للإسكان تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2021 بدبي

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NHC الوطنية للإسكان تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2021 بدبي NHC الوطنية للإسكان تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2021 بدبي
الشركة تولي أهمية للتكنولوجيا في المجتمعات العمرانية التي تنشئها

NHC الوطنية للإسكان تشارك في معرض جيتكس جلوبال 2021 بدبي

‬شاركت NHC الوطنية للإسكان، المطور الوطني، في معرض "جيتكس جلوبال 2021" الذي يقام في الفترة من 17- 21 أكتوبر الجاري في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشاركت الشركة بثلاث منصات وهي "بلدي"، البوابة التي طُورت بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، ومنصة وتطبيق "سكني" التابع لبرنامج "سكني" الذي يقدم حلولًا ذكية للسكن وتملكه وخدمات مثل طلب التمويل دون الحاجة إلى الذهاب إلى جهة التمويل وطلب التصميم الهندسي للمنزل والتصميم الداخلي للمنازل وغيرها من الخدمات، وشبكة "إيجار" وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري).

وتولي NHC الوطنية للإسكان أهمية كبرى للتكنولوجيا في المجتمعات العمرانية التي تقوم بإنشائها، بما يعزز جودة الحياة وعصريتها ويجعلها أكثر سهولة وراحة للمستفيدين.

وبلغت مشروعات الشراكة مع المطورين في المملكة التي تنفذها الشركة أكثر من 112 ألف وحدة سكنية، ومجموع الأراضي الخاصة بالضواحي التي تطورها أكثر من 100 مليون متر مربع، بخلاف أكثر من 34 مليون متر تحت التطوير. كما ضخت أيضاً أكثر من 13 ألف وحدة سكنية ضمن 43 مشروعاً للإسكان الميسر، مما يحقق معروض عقاري مميز.

ومن أبرز مشروعات NHC الوطنية للإسكان ضاحية الجوان في مدينة الرياض وهي الأكبر على مستوى المملكة وتوفر إلى جوار الضواحي الأخرى التي تطورها الشركة أسلوب حياة عصري يحقق جودة المعيشة ويراعي تكامل الخدمات والمرافق اللازمة بما يلبي رغبات الأسر المستفيدة.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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