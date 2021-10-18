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"قوميز": صدارة "الأخضر" ووصول "الهلال" و"النصر" لنصف نهائي آسيا أمر إيجابي

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"قوميز": صدارة "الأخضر" ووصول "الهلال" و"النصر" لنصف نهائي آسيا أمر إيجابي "قوميز": صدارة "الأخضر" ووصول "الهلال" و"النصر" لنصف نهائي آسيا أمر إيجابي
قال إنهم يلعبون تحت الضغط وجاء لتحقيق الإنجازات مع الأزرق

‬قال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفرنسي "قوميز": إن وجود فريقين مثل الهلال والنصر في نصف نهائي آسيا، وصدارة السعودي الأول للتصفيات الآسيوية أمر إيجابي وجميل للكرة .

جاء ذلك خلال حديث "قوميز" في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، الذي يسبق لقاء الهلال ونظيره النصر في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، غداً الثلاثاء، في العاصمة الرياض.

وعن حجم الضغط الذي يواجهه الهلال خلال الفترة الأخيرة قال "قوميز": "الضغط أصبح أقل آسيوياً بعد تحقيق لقب آسيا 2019، وأنا جئت إلى الهلال لتحقيق الإنجازات الجماعية، وليس الشخصية، لذا دائماً نحن تحت الضغط لتحقيق الانتصارات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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