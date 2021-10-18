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"الداخلية" تتجاوز مرحلة استعراض الخدمات إلى مرحلة تقديمها للزوار في جيتكس دبي.. تجديد الهوية الوطنية مثال

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"الداخلية" تتجاوز مرحلة استعراض الخدمات إلى مرحلة تقديمها للزوار في جيتكس دبي.. تجديد الهوية الوطنية مثال "الداخلية" تتجاوز مرحلة استعراض الخدمات إلى مرحلة تقديمها للزوار في جيتكس دبي.. تجديد الهوية الوطنية مثال

لم تقف وزارة الداخلية عند استعراض خدماتها الجديدة وتقنياتها المتطورة، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي، بل تجاوزت ذلك إلى تقديم الخدمات، لزوّار الجناح.

ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولاقت إقبالاً وثناءً من الزوار، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمّن الخدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المنتهي تاريخ صلاحيتها، أو التي تبقى على انتهائها ستة أشهر؛ تيسيرًا عليهم.

يشار إلى أن الخدمة ستقدم خلال فترة إقامة المعرض من تاريخ 17-21 أكتوبر في جناح وزارة الداخلية الواقع في قاعة الشيخ سعيد للحكومات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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