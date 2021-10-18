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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
تتعلّق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وتسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب سموه بأخيه وزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة العربية .

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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