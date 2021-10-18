افتتاح المؤتمر العلمي الثالث للقصور المتخصصة بشرم الشيخ

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في إطار اهتمام د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بتعريف الأجيال بالموروث الشعبي والحرف البيئية للحفاظ عليها من الإندثار، وبرعاية اللواء أ.ح. خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة «الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب «الدورة العربية الأفريقية»، والذي تتولى رئاسته د. إيمان البسطويسي، وتتولى أمانته د. منى شعير، مدير عام القصور المتخصصة، وذلك بقصر ثقافة شرم الشيخ، بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض للأزياء والحرف التراثية من حلايب وشلاتين وسوهاج وأسيوط، تضمنت منتجات التلى، الكليم، الخوص، أزياء ثانوية على الطراز السيناوي، بالإضافة إلى نتاج ورش الأسر المنتجة لإقليم القناة وسيناء، بجانب تفقد ورش «المشغولات بالأسلاك المعدنية والنحاس وحلى بالأسلاك للفنان محمود الفاضل، الحصير المرسم مع صالح بدر الدين، السجاد مع بيومي فوزي»، ومعرض للفنون التشكيلية وأخر للحرف التراثية والتقليدية تضمن معروضات «الخيامية، السجاد اليدوي، الكليم، الحصير المرسم، منتجات الخرز، الفخار، الأرابيسك، النسيج المستحدث، النحاس، المكرمية».

ورحبت أمين عام المؤتمر بالمشاركين المصريين والأفارقة، مقدمة الشكر لكل القائمين على الإعداد والتنفيذ، ومعبرة عن سعادتها لخروج المؤتمر إلى النور ليؤكد على رسالته التي تمد جسور التواصل بين الشعوب الأفريقية، كما أكدت رئيس المؤتمر أنه يمثل إشارة قوية لتفاعل الثقافات واستعارتها لعناصرها من بعضها البعض، لخلق تفاعل وتبادل يتكامل مع نفسه في أماكن متعددة بنتاجاتها الثقافية المتنوعة.

وأضاف رئيس الإقليم في كلمته، أن هناك رسالة من انعقاد المؤتمر في مدينة السلام بشرم الشيخ، مؤكدا على دور القوى الناعمة التي تبرز قوة علاقة مصر بالدول الأفريقية، مشيرًا إلى المواقف النبيلة من الجانب المصري تجاه أفريقيا في مختلف المجالات؛ ورحب العميد نادر علام، نائب رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ بالحضور، مؤكدًا على أن المدينة ترحب باستضافة وتنفيذ الأنشطة الثقافية على أرضها، لما للثقافة من أثر على تقدم الشعوب باعتبارها القوة الناعمة.

وقدمت د. حنان موسى الشكر لوزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء ورئيس الهيئة على دعهم الدائم لكل الأنشطة والفعاليات وتقديم العون الدائم والمساهمة في دفع التنمية الثقافية، وتمنت أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم بشكل أفضل في خلق تواصل فعال لإثراء المورث الفني والحرفي.

واختتمت فعاليات الافتتاح بعرض فني لفرقة أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، وفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية قدما خلالها مجموعة من التابلوهات الفنية المميزة، بإشراف صفاء عمار.