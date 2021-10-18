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استعراض موقف لجنة التنازلات بمدن البحر الأحمر

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استعراض موقف لجنة التنازلات بمدن البحر الأحمر استعراض موقف لجنة التنازلات بمدن البحر الأحمر

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عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة اخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات بمدن «الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا»، وللبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية.

خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، عدد من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة، والتي تعمل بدورها في هذا الملف، مؤكداً على سرعة الانتهاء من الفحص للعقود وتوفيق الأوضاع لما في صالح المواطن.

وشدد البنداري على سرعة الاتفاق على وضع مقترحات وضوابط لعمل نموذج محدد لزوائد التنظيم والاضافات التي تخص الأراضي بجميع مدن المحافظة.

و ناقشت اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا والقصير والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق، بالإضافة إلى عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع إلى تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة، على أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل.

المصرى اليوم

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