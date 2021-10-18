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بدأ مسئولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، في التواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، للتفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة عقب اقالته من منصبه الموسم الماضي، وذلك بعدما تقدم باتشيكو بشكوي جديدة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويحاول مسئولو الزمالك انهاء الازمة وديا خاصة ان الشكوي الجديدة التي تقدم بها باتشيكو طلب خلالها مليون و400 الف يورو عبارة عن 400 الف يورو قيمة متأخراته ومليون يورو غرامة تأخير عن السداد والالتزام بالجدولة الزمنية التي وضعها مسئولي الزمالك معه عقب رحيله.

ويأمل مسؤولو اللجنة في الاتفاق مع باتشيكو للحصول على مستحقاته فقط والتنازل عن الشكوى ومحاولة إلغاء الغرامة وتسديد مستحقاط المدرب البرتغالى على أقساط.