أكتوبر «الوردي» في مواجهة سرطان الثدي.. هكذا تتجنبين الشبح الأشد فتكًا بالنساء

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«أكتوبر الوردي»، هكذا يُطلق على شهر 10، كشهر عالمي في التوعية ضد سرطان الثدي برفع مستوى الوعي الجماهيري لدى النساء حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي إطار التوعية بسرطان الثدي، تستعرض «المصري اليوم» في التقرير التالي علامات وأعراض سرطان الثدي، وكيفية الكشف المبكر عنها على الصعيدين المنزلي والإكلينيكي.

وقبيل التطرق إلى التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكيفية القيام بذلك، علينا التعريف بالشبح الأشد فتكًا بالنساء، عبر استعراض المسوح والأرقام المتعلقة به؛ فوفق منظمة الصحة العالمية يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بواقع تسجيل أكثر من 2.2 مليون حالة في عام، وتُصاب قُرابة امرأة واحدة من بين كل 12 امرأة بسرطان الثدي في حياتهن، غير أنه يعد السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في أوساط النساء.

أكتوبر الوردي في مواجهة سرطان الثدي

وتحدث معظم حالات الإصابة بسرطان الثدي والوفيات الناجمة عنه في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، ويشكل سرطان الثدي ما نسبته 35% من إجمالي الإثصابة بمرض السرطان في مصر.

ويعد سرطان الثدي ثالث أكثر أنواع الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعاً لكلا الجنسين، حيث يمثل 11.1% من جميع وفيات السرطان، ووفق أخرمسح لمنظمة الصحة العالمية، شُخصت إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي في العام 2020 وسُجلت 685000 حالة وفاة بسببه على مستوى العالم. وفي نهاية العام ذاته كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم.

أكتوبر الوردي في مواجهة سرطان الثدي

لسرطان الثدي أعراض يمكن تحديدها برؤي العين، وأخرى إكلينيكية للا يمكن اكتشافها إلا عقب المسح بالأشعة فوق الصوتية، حسب منظمة الصحة العالمية، عادةً ما يظهر سرطان الثدي على شكل كتلة غير مؤلمة أو سماكة في الثدي؛ لذا يتعين على النساء اللواتي يجدن كتلة غير طبيعية في أثدائهن اللجوء إلى أخصائي صحي، دون تأخر لأكثر من شهر أو شهرين، فالكشف المبكر يتيح فرص الحصول على علاج أكثر نجاحاً. وتشمل أعراض سرطان الثدي، التالي :

_كتلة أو سماكة في الثدي.

_تغيير في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

_ترصّع أو احمرار أو انطباع أو تبدل آخر في لون الجلد.

_تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بالحلمة (الهالة).

_ظهور إفرازات غير طبيعية من الحلمة.

_اكتشاف مبكر قبل ظهور الأعراض المرئية بعامين.

أكتوبر الوردي في مواجهة سرطان الثدي

من جهة أخرى ينصح العديد من الأطباء النساء بضرورة إجراء فحوصات سريرية دورية للثدي وتصويره بالأشعة السينية واستشارة المتخصيين من حين إلى آخر؛ إذ يمكن لتصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية أن يكشف عن سرطان الثدي لمدة تصل إلى عامين، قبل أن تشعر أنت أو طبيبك بالورم، وقبل ظهور أعراض مرئية.

أكتوبر الوردي في مواجهة سرطان الثدي

ونظرًا لأهمية الوقاية؛ حددت منظمة الصحة العالمية بعض خيارات السلوكية والتدخلات التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، كان من بينها التالي :

_الرضاعة الطبيعية المطولة.

_لنشاط البدني المنتظم.

_التحكم في الوزن.

_الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار.

_تجنب التعرض لدخان التبغ.

_تفادي استخدام ا العقاقير والأدوبة المتعلقة بلهرمونات لفترة مطولة.

_تجنب التعرض المفرط للإشعاع.

أكتوبر الوردي في مواجهة سرطان الثدي

وإلى جانب الخطوات الوقائية يكمن للنساء الحفاظ على صحة الثدي عبر اتباع روتين، مخصص لذلك. وحسبما أورده موقع «OnlyMyHealth» يتضمن روتين العناية بصحة الثدي الالتزام بالتالي:

_ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة يوميًا؛ مما يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الأدوار الوظيفية لأجهزة الجسم، والتحكم في الإنتاج المفرط للهرمونات وبالتالي تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

_ارتداء حمالة صدر صحيحة ملائمة، فلا ينبغي أن تكون حمالات الثدي مرتخية أو ضيقة.

_تغذية بشرة الثدي، وتجنب التهاب الثدي أو التعرض للحكة أو جفاف منطقة حول الثديين، عبر استخدام المرطبات والكريمات والزيوت الأساسية للحفاظ على ثديين صحيين.

_تجنب مستويات التوتر؛ إذ ترتبط مستويات التوتر بالأداء الوظيفي لأجهزة الجسم؛ إذ تؤثر مستويات التوتر على مستويات الهرمونات، مما يحفز الخلايا الجذعية لسرطان الثدي ويؤدي إلى حدوث مضاعفات.