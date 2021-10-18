أخبار عاجلة

مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو -
برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأجيل الطعن على إلغاء «وقف القنوات الشيعية في » لـ10 نوفمبر

Print
تأجيل الطعن على إلغاء «وقف القنوات الشيعية في مصر» لـ10 نوفمبر تأجيل الطعن على إلغاء «وقف القنوات الشيعية في » لـ10 نوفمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف بث وإغلاق القنوات الشيعية، إلى 10 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في ، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة من على الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو

هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو

حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد

فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد

حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة

حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة