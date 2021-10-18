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أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، والذي يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف بث وإغلاق القنوات الشيعية، إلى 10 نوفمبر المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.

وقضت المحكمة بوقف قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار قرارها بإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع ابن النفيس الإخباري بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت، وإلزام صاحب الموقع المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.