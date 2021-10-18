أخبار عاجلة

مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو -
برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مستو : لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسورية حاليا

Print
مستو : لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسورية حاليا مستو : لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسورية حاليا

جى بي سي نيوز  :-  أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسورية أو العكس في الوقت الحالي.
وقال مستو، خلال لقاء جمعه بعدد مع الصحفيين في وزارة النقل اليوم الأحد، إن المملكة تسعى دائما إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد.
وقال إننا وقعنا مزيدا من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم. إلى ذلك، أكد مستو عزم الخطوط الجوية التركية بدء رحلاتها إلى العقبة مطلع العام المقبل، لما تمثله العقبة من وجهة جاذبة لكثير من خطوط الطيران العالمية، وما تقدمه من إعفاءات ومزايا تدعم حركة السفر.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق

تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان

المدعي العام يباشر التحقيق .. صور واسماء الذين توفوا في حريق مطعم بعمان

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية

3 وفيات إثر حريق مطعم قرب الجامعة الأردنية