شيماء الشايب تطرح دعاء «حبيبي يارسول الله».. وتكشف سر حماسها لغنائه

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طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء جديد تحت عنوان «حبيبي يا رسول الله»، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف، انتاج ريتشارد الحاج، كلمات الشاعر نور سليمان، ألحان والدها اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فني حسام محمد.

تم عرض الكليب عبر قناة «شيماء» الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره خارجي داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين.

وتقول كلمات «الدعاء»: «حبيبي يا رسول الله محمد يابن عبدالله، أنا واقفه على بابك بزور قبرك ومحرابك، وبدعي ودعوتي لله يشيل عنا البلاء والخوف، يطمن قلبنا الملهوف، أكيد في الدنيا دي احنا ضيوف وارواحنا في ايدين الله حبيبي يا رسول الله، بحق حبيبك اقبلنا ونجينا وطمنا، يارب شفاعته تشملنا وفي الجنة صحبا معاه حبيبي يا روسول «.

من جانبها أكدت شيماء قائلة: «أتمنى أن ينال الكيب اعجابكم، وبالتأكيد دور المطرب المشاركة بصوته في تلك المناسبات الدينية، خاصة المولد النبوي وأدعية رمضان، والأعياد كذلك، التقرب من الله جميل.وأضافت: أهم ما جذبني للدعاء أنه لحن والدي وهي المرة الأولى التي نتعاون معًا، كلمات أستاذ نور سليمان، وكلاهما لمسا قلبي وتأثرت بهما جدًا، كونه أول دعاء أغنيه للرسول عليه الصلاة والسلام، يمس القلب والحمد لله هذا ما وجدته في الدعاء«.