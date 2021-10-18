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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا

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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد بالمنيا

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أصيب 8 أشخاص، 3 طلاب و4 عمال وسائق، الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص، هم أحمد عبدالغفار عبدالغفار، 20 سنة، وعمر سنوسي عبدالجابر، 23 سنة، عبدالله صابر عبدالله، 17 سنة، طلاب، وعمر سيد محمود، 35 سنة، خالد جمال محمد، 30 سنة، محمد عقيلة عبدالحميد، 33 سنة، ومحمد كمال محمد 20 سنة، عمال، وحمادة عقيلة عبدالحميد، 25 سنة، عامل، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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