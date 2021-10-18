قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في حى الكرامة بالعريش

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قامت قافلة طبية نظمها الهلال الأحمر المصرى، اليوم، بالكشف على المواطنين في حى الكرامة بالعريش وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، طبقًا لتوجهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء على أن القافلة تضم أطباء في تخصصات أطفال، نساء وتوليد، جلدية، عظام، أنف وأذن وحنجرة، رمد، وأسنان، إلى جانب الأشعات والتحاليل والدعم النفسى والتوعية الصحية، وقد استفاد من القافلة بالكشف الطبى وصرف العلاج عدد 440 فردا من أهالى الحى بخلاف الأشعات والتحاليل والدعم النفسى والتوعية الصحية التي استفاد منها 1380 فردا من أهالى الحى.. مشيرا إلى وجود بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ممثلة في جمعية الهلال الأحمر المصرى لإرسال القوافل الطبية لأهالى شمال سيناء.. حيث تم ارسال عدة قوافل طبية لأهالى المحافظة في كافة المراكز والمدن لتقديم الدعم الطبى بالكشف والعلاج للمرضى من الأهالي، والتركيز على الدعم النفسى والتوعية الصحية من متطوعى الهلال الأحمر.

ومن جانبه.. أكد الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع شمال سيناء أنه استكمالا لجهود الهلال الأحمر المصرى في خدمة المجتمع السيناوى.. يتم تنظيم القوافل الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مجانا.

وأشار إلى أنه على هامش القافة يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصرى بتنظيم المواطنين لتلقى الخدمة الطبية وعمل توعية صحية لهم بخصوص المبادرات الرئاسية وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى، وعن توافر تحاليل الإعتلال الكلوى والسكر التراكمى والدهون بالدم وتواجدها.. إلى جانب أهمية التطعيم ضد كورونا.. كما يقوم فريق من المتطوعين بتقديم خدمات الدعم النفسى للأطفال خلال فترة تنفيذ القافلة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة والمحافظة.