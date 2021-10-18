«شعراوي»: المناخ الجاف والتربة الرملية والحرارة المرتفعة جعلت الوادي الجديد أكبر قلاع التمور

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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، على الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بمحافظة الوادي الجديد وتعزيز المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، حيث تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وقال وزير التنمية المحلية خلال كلمته في الملتقى التسويقي المصري للتمورن والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتقام فعالياته بمدينة الخارجة وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المحافظة، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة، اليوم الاثنين، إن محصول التمور يمثل مصدر الدخل الرئيسي لآلاف المزارعين بالوادي الجديد، فالمناخ الجاف والتربة الرملية ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية وفى المنطقة العربية.

ونوه «شعراوي»، إلى إمتلاك محافظة الوادى الجديد حوالي 2.5 مليون نخلة موزعين على مساحة تقدر بنحو 23 ألف فدان، كما تسعى المحافظة لزيادة أعداد النخيل المنزرعة خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 4 ملايين نخلة من الأنواع التجارية، مشيرًا إلى أن إنتاجية المحافظة من التمور بلغت حوالي ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠، وتسعى الدولة من هذا الملتقى إلى زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وتشجيع زراعة الأصناف الجيدة والمقبولة عالميًا.

وأضاف أن إقامة مهرجان التمور بالوادى الجديد هو دليل على التعاون الجاد الذي نصنعه من أجل مستقبل أفضل لتطوير هذه الصناعة الكبيرة وخير وسيلة لخلق المنافسة الجادة في تصنيع التمور مع البحث عن سبل دعم المزارع البسيط والنهوض بوضعه الاقتصادي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، وكذا استغلال هذا الملتقى في الترويج السياحى للمحافظة لتحتل مكانتها العالمية بما يعود بالنفع على مواطني الوادي الجديد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يشارك فيه بعض الدول العربية بينها السعودية والسودان والأردن، وعدد كبير من منتجى ومصنعي ومصدرى التمور وممثلى سلاسل التوزيع وخبراء زراعة النخيل وإنتاج التمور، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية في مجال التمور، بالإضافة إلى ممثلي المواد الغذائية والتصنيع الغذائي وموردي خدمات مصانع التمور.

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد

وزير التنمية المحلية في زيارته لمحافظة الوادي الجديد