حملات مكثفة للنظافة بمركز ومدينة الرياض

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شهد مركز ومدينة الرياض، اليوم الاثنين حملات مكثفة للنظافة والتجميل، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الصرف الجارية بطريق الرياض/سيدى سالم، تمهيدا للرصف، فضلاً عن مسح وتمهيد مرور الضبعة.

كما أشرفَ رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال البلدورات بطريق الرياض-سيدى سالم، ورى وزراعة الأشجار، ومسح وتمهيد جانبى رافد الطريق الدولي، والجزيره الوسطى ودهان البلدوارت.