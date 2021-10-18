أخبار عاجلة

مقتل 25 على الأقل في انفجار بمصفاة نفطية غير قانونية في نيجيريا -
السعودية.. تمديد تأشيرات الزيارة آليا بتوجيه من الملك سلمان -
مؤسس «تويتر» يحذر من أزمة «ستغير كل شيء» -
محافظ القاهرة يتابع جهود استعداد حي المعادي لموسم الأمطار -
كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات «أوتونيل» لواشنطن -
هاني رمزي: محمد صلاح لا يقارن وما يحققه إنجاز للكرة المصرية .. فيديو -
برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحذير من حمل بطاقتين في وقت واحد.. خطوات استخراج «الرقم القومي» بضغضة واحدة

Print
تحذير من حمل بطاقتين في وقت واحد.. خطوات استخراج «الرقم القومي» بضغضة واحدة تحذير من حمل بطاقتين في وقت واحد.. خطوات استخراج «الرقم القومي» بضغضة واحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

- الدخول هنـــــا موقع قطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل بيانات مقدم الطلب.

- اختيار طريقة دفع الرسوم المطلوبة

- الضغط على كلمة «الموافقة»

أكدت وزارة الداخلية إن إصدار المستندات الشخصية عبر الإنترنت يشترط أن يكون المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب مع توافر شرط مطابقة التعليمات الواردة في الإرشادات الخاص بالمهنة أو الوظيفة.

قانون الأحوال المدنية إلزم كل من يبلغ سن 16 سنة أن يستخرج بطاقة رقم قومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية على أن يقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل أقامته.

ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أن كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يجب التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة آخري، مؤكده على أنه لا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي في وقت واحد.

كما نص قانون الاحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، واكد القانون على أنه يتم تشدد هذه العقوبة إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة التعامل ببطاقتين في وقت واحد.

واضاف القانون على أنه إذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين رقم قومي فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.

أقرأ أيضا .. تعرف علي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار

نقيب الفلاحين: فتح منافذ حكومية بالمحافظات يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار

عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل

عميد معهد الاقتصاد الزراعي يكشف استعدادات وزارة الزراعة لضبط أسعار المحاصيل

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 24-10-2021