تحذير من حمل بطاقتين في وقت واحد.. خطوات استخراج «الرقم القومي» بضغضة واحدة

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- الدخول هنـــــا موقع قطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل بيانات مقدم الطلب.

- اختيار طريقة دفع الرسوم المطلوبة

- الضغط على كلمة «الموافقة»

أكدت وزارة الداخلية إن إصدار المستندات الشخصية عبر الإنترنت يشترط أن يكون المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب مع توافر شرط مطابقة التعليمات الواردة في الإرشادات الخاص بالمهنة أو الوظيفة.

قانون الأحوال المدنية إلزم كل من يبلغ سن 16 سنة أن يستخرج بطاقة رقم قومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية على أن يقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل أقامته.

ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أن كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يجب التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة آخري، مؤكده على أنه لا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي في وقت واحد.

كما نص قانون الاحوال الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، واكد القانون على أنه يتم تشدد هذه العقوبة إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة التعامل ببطاقتين في وقت واحد.

واضاف القانون على أنه إذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين رقم قومي فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه.

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