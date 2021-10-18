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المناطق السياحية والأثرية بالمنيا تستقبل وفدا متعدد الجنسيات من ألمانيا ودول عربية

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المناطق السياحية والأثرية بالمنيا تستقبل وفدا متعدد الجنسيات من ألمانيا ودول عربية المناطق السياحية والأثرية بالمنيا تستقبل وفدا متعدد الجنسيات من ألمانيا ودول عربية

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن القطاع السياحي والمناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، «منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ» البقيع الثاني «لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

المصرى اليوم

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