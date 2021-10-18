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إصابة متظاهرين سودانيين خلال محاولة اقتحامهم مجلس الوزراء

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إصابة متظاهرين سودانيين خلال محاولة اقتحامهم مجلس الوزراء إصابة متظاهرين سودانيين خلال محاولة اقتحامهم مجلس الوزراء
المعتصمون يطالبون بإسقاط

إصابة متظاهرين سودانيين خلال محاولة اقتحامهم مجلس الوزراء

أصيب عدد من المتظاهرين السودانيين خلال تفريق الشرطة مجموعة حاولت اقتحام مبنى مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فيما طالب المعتصمون المؤيدون بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ للبحث في الأزمة السياسية، التي وصفها بأنها الأسوأ منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 2019.

وردد المعتصمون المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة، في اليوم الثالث لاعتصامهم، هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجمع المتظاهرون أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك".

ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.

ويرى خصوم المتظاهرين أن "تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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