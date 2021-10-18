تطعيم ألف عامل حفر بالخط الثالث لمترو الأنفاق

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قال الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بمشروع الخط الثالث لأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، إنه لم تحدث حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا بين صفوف العمال في أعمال حفر المرحلة الثالثة.

وأرجع حسن سبب عدم حدوث أي حالات وفاة إلى المتابعة الطبية الفائقة والمستمرة من الشركة الفرنسية القائمة بأعمال الحفر للمرحلة الثالثة، بالبدء من التشخيص والتتبع مرورا بمرحلة العلاج حتي التعافي والتأهيل لمعاودة العمل، وذلك بدون التأثير علي سير العمل حرصا علي إنهاء المشروع بدون تأخير.

وأكد مدير الإدارة الطبية المسؤول عن سلامة العاملين بمترو الأنفاق أن مسعى الشركة هو السلامة الصحية بين صفوف العمال المشاركين وتهيئة المناخ الطبي والبيئة الآمنة في أعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشدد على أن حرص الشركة الفرنسية يأتي في ضوء الالتزام الكامل بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد الخاصة بسلامة العاملين وتوفير مناخ صحي آمن لكل العاملين باعمال الحفر لمترو الأنفاق.

وتابع: الإدارة الطبية بالشركة مسؤولة عن سلامة 4 آلاف عامل بتوفير المناخ الصحي الآمن والمتابعة الطبية الدورية لهم ليس فقط فيما يختص بجائحة كورونا و لكن كل ما يتعلق بصحة العاملين.

واوضح حسن أن السبت من كل أسبوع يتلقى العاملين واسرهم التطعيمات الخاصة ضد فيرس كورونا بمقر المشروع، مشيرا إلى أنه عدد متلقي اللقاح بلغ نحو ألف عامل حتى الآن وما زال تلقي اللقاح مستمرا.