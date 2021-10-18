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ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

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مضى على إغلاقها فترة زمنية بسبب الجائحة أو أسباب أخرى

ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

ناشد أهالي العاصمة المقدسة وتحديداً مرتادي الملاعب الزراعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الأمين المهندس محمد القويحص فتح الإنارة في الملاعب التابعة للأمانة في مكة المكرمة، والتي مضى على إغلاقها فترة زمنية؛ بسبب الجائحة أو أسباب أخرى.

وقالوا عبر "سبق": إننا نأمن على أطفالنا وأبنائنا الوجود في هذه الملاعب، والاستفادة منها بشكل كبير؛ لكونها منتشرة في الأحياء، وتخدم الأهالي وأمام أعيننا ومحاطة بسياج يحميهم من أخطار اللعب في الشارع، إلا أن إغلاق الأنوار عن هذه الملاعب تسبب لنا بكثير من المعاناة جعل بعض أبنائنا يستخدمون طريق المركبات للعب، وهو ما يعرضهم لخطر الدهس.

وناشد الأهالي أمانة العاصمة المقدسة بإعادة النظر في استمرارية إغلاق الإضاءة عن هذه الملاعب وفتحها بأقرب وقت؛ تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، والتي أعلنتها وزارة الداخلية.

"سبق" تجولت في عدد من الملاعب في أنحاء العاصمة المقدسة، ووثقت وجود بعض الشباب باللعب فيها، رغم عدم وجود إضاءة، مستعينين بأنوار الشارع أو عن طريق أنوار مركباتهم.

ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

ملاعب أمانة العاصمة المقدسة دون إضاءات.. ومناشدات بإعادة النظر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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