قدَّم معلومات خاطئة للدفاع عن حرب العراق.. وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكية الأسبق متأثرا بـ«كورونا»

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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول متأثرا بـ«كورونا»

قالت أسرة كولن باول، أول وزير خارجية أمريكي أسود والقائد العسكري المتقاعد، إن باول توفي اليوم الاثنين جراء مضاعفات كوفيد-19 عن 84 عاما.

وأوضحت الأسرة، في منشور بصفحته على «فيسبوك»: «باول تلقى تطعيما كاملا.. نود أن نشكر الفريق الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العناية بعلاجه.. فقدنا زوجا وأبا وجدا مميزا ومحبا وأمريكيا عظيما».



وباول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.وفقا لشبكة CNN الأمريكية.

كان باول جنديًا متميزًا، وأخذته مسيرته المهنية من الخدمة القتالية في فيتنام إلى أن يصبح أول أسود يتولى منصب مستشار الأمن القومي خلال نهاية رئاسة رونالد ريجان، وأصغر وأول رئيس لهيئة الأركان من أصل أفريقي في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

ارتفعت شعبية باول بأمريكا في أعقاب انتصار التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال حرب الخليج، حيث كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش في عهد الرئيس جورج بوش الأب خلال حرب الخليج عام 1991 التي طردت فيها القوات التي تقودها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت. ولفترة في منتصف التسعينيات، كان يُعتبر المنافس الرئيسي ليصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

لكن سمعته ستظل ملطخة إلى الأبد بعدما دفع، بصفته وزير خارجية جورج بوش الابن، إلى تقديم معلومات استخباراتية خاطئة أمام الأمم المتحدة للدفاع عن حرب العراق، والتي وصفها فيما بعد بـ«وصمة عار» في سجله.