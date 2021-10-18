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فقَدَ ثلث نوابه.. "الحشد الشعبي" يتجه لتسجيل خسارة مدوية في الانتخابات العراقية

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فقَدَ ثلث نوابه.. "الحشد الشعبي" يتجه لتسجيل خسارة مدوية في الانتخابات العراقية فقَدَ ثلث نوابه.. "الحشد الشعبي" يتجه لتسجيل خسارة مدوية في الانتخابات العراقية
قيادات داخل المليشيا تتبادل الاتهامات حول مسؤولية التراجع

فقَدَ ثلث نوابه..

تتجه مليشيا الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران، نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية؛ مع فقدانه ثلث عدد نوابه، ما يؤشر إلى تخلي ناخبيه عنه؛ بسبب رفضهم لسلطة السلاح، ومطالبتهم بتعافٍ اقتصادي سريع.

وتحدّث مصدر من "الحشد الشعبي" عن تبادل قيادات سياسية داخل "الحشد" اتهامات بشأن هذا التراجع الانتخابي، من سوء إدارة الماكينة الإعلامية وطريقة توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية، ما أسهم في تشتيت الأصوات وضياعها.

وذكر نفس المصدر أن "انعدام التجانس داخل تحالف الفتح ومحاولة جميع الأحزاب داخل الفتح فرض مرشحها في منطقة واحدة أحيانا أضاع الأصوات".

من جهته، اعتبر حسن سالم القيادي في مليشيا "عصائب أهل الحق"، إحدى مكونات تحالف الفتح وفصيل من فصائل "الحشد الشعبي"، في بيان أن "الانتخابات الأخيرة هي الأسوأ في تاريخ العراق من حيث التنظيم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر أكتوبر، وفق النتائج الأولية. وإثر ذلك، ندد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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