رئيس جامعة طنطا يشارك في مبادرة «كليتي.. بيتي» لتجميل الحرم (صور)

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شارك الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الإثنين، بمبادرة طلاب كلية التربية الرياضية «كليتي.. بيتي» لتجميل وتزيين الكلية والتى انطلقت صباح اليوم، حيث شارك رئيس الجامعة الطلاب في زراعة أشجار بالحرم الجامعي، كما شاركهم في أعمال التجميل والدهانات للبوابات والبلدورات بهدف إضفاء المظهر الجمالي بالكلية في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

أكد رئيس الجامعة أن المبادرة التنموية «كليتي.. بيتي» تجسد نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التربية الرياضية، لتنمية وتحسين وتجميل منشآت الكليةً وتجميل بيئة العمل والتعليم بالجامعة.

واضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتنمية انتماء الطلاب لكليتهم وجامعتهم، ليشعر الطالب بأن الكلية هى بيته الثانى، الذي يجب يحافظ عليه.

أعلن د.محمود ذكي عن إعداد خطة متكاملة لدعم كافة الأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية.

وأعلن عن وضع آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة وإعداد برامج لاستثمار طاقات شباب الجامعة وقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً في دوري الجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.