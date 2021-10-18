أخبار عاجلة

برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة -
فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد -
المستكاوي: محمد صلاح هو المبدع الأول في العالم.. فيديو -
«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) -
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة -
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة طنطا يشارك في مبادرة «كليتي.. بيتي» لتجميل الحرم (صور)

Print
رئيس جامعة طنطا يشارك في مبادرة «كليتي.. بيتي» لتجميل الحرم (صور) رئيس جامعة طنطا يشارك في مبادرة «كليتي.. بيتي» لتجميل الحرم (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الإثنين، بمبادرة طلاب كلية التربية الرياضية «كليتي.. بيتي» لتجميل وتزيين الكلية والتى انطلقت صباح اليوم، حيث شارك رئيس الجامعة الطلاب في زراعة أشجار بالحرم الجامعي، كما شاركهم في أعمال التجميل والدهانات للبوابات والبلدورات بهدف إضفاء المظهر الجمالي بالكلية في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد.

أكد رئيس الجامعة أن المبادرة التنموية «كليتي.. بيتي» تجسد نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التربية الرياضية، لتنمية وتحسين وتجميل منشآت الكليةً وتجميل بيئة العمل والتعليم بالجامعة.

واضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتنمية انتماء الطلاب لكليتهم وجامعتهم، ليشعر الطالب بأن الكلية هى بيته الثانى، الذي يجب يحافظ عليه.

أعلن د.محمود ذكي عن إعداد خطة متكاملة لدعم كافة الأنشطة الطلابية الثقافية والعلمية والفنية والرياضية.

وأعلن عن وضع آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة وإعداد برامج لاستثمار طاقات شباب الجامعة وقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً في دوري الجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء حلويش عميد الكلية أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تأكيدًا لدور الكلية الرائد في مجال خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد

4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد

حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد

فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد