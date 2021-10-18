الأهلي يبدأ أولى خطوات حضور المشجعين لمباراة الحرس الوطني

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خاطبت إدارة النادي الأهلي الجهات الأمنية، لحضور 10 آلاف مشجع مباراة الفريق المقبلة، أمام فريق الحرس الوطني، المقررة السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا،، ويحتاج المارد الأحمر للفوز فيها بأي نتيجة، لتخطي عقبة بطل النيجر، والتأهل لدوري المجموعات الإفريقي، لاستكمال مشوار البطولة التي يسعى للفوز بها للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد تعادل الفريق مع بطل النيجر 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت السبت الماضى، وتأمل إدارة الأهلى في الحصول على الموافقات الرسمية لحاجة الفريق لجماهيره في اللقاء وينتظر أن تتلقى الإدارة الرد خلال الساعات المقبلة.

وحصل الأهلى على راحة سلبية لمدة 4 ساعة بعد العودة من النيجر، ومن جانبه علق بيتسو موسيماني على مباراة الحرس الوطني قائلًا: إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته ولكنه لن يتحدث عنها، وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة، حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل، وشدد موسيماني على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.