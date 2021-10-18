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وفد الوزراء والمحافظين يتفقد مجمع التمور ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

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وفد الوزراء والمحافظين يتفقد مجمع التمور ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد وفد الوزراء والمحافظين يتفقد مجمع التمور ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

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تفقد وزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والتموين والزراعة يرافقهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ومحافظي بورسعيد وأسوان والسويس وكفر الشيخ ومرسي مطروح وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الإثنين، مجمع التمور التابع للمحافظة.

تابع الوفد مراحل التصنيع والإنتاج والتغليف والتعبئة وثلاجات حفظ التمور البالغ عددها ٤٠ ثلاجة بطاقة إستيعابية ١٦٠٠ طن، وخطوط الإنتاج الجديدة التي تم إضافتها لإنتاج الوجبة المدرسية والصناعات القائمة على التمور.

وعلى صعيد آخر، زار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وتفقدوا العيادات والأنشطة المختلفة العلاجية والتأهيلية والترفيهية والرياضية التي يقدمها المركز، وأشادوا بالخدمات المقدمة لدمج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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