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رئيس «الوطنية للإعلام» يُهنئ والحكومة بذكرى المولد النبوي الشريف

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رئيس «الوطنية للإعلام» يُهنئ السيسي والحكومة بذكرى المولد النبوي الشريف رئيس «الوطنية للإعلام» يُهنئ والحكومة بذكرى المولد النبوي الشريف

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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإثنين، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشري، متمنيًا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق.

كما تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين، سائلًا «الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه».

‎وقال زين: «إننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة والعزيمة القوية في الحفاظ على وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة مختلف التحديات، وأن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير».

المصرى اليوم

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