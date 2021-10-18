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وزيرة الصحة في أوغندا لحضور افتتاح المركز الطبي للرعاية الصحية بمدينة «جينجا»

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وزيرة الصحة في أوغندا لحضور افتتاح المركز الطبي للرعاية الصحية بمدينة «جينجا» وزيرة الصحة في أوغندا لحضور افتتاح المركز الطبي للرعاية الصحية بمدينة «جينجا»

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وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح الإثنين، إلى جمهورية أوغندا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ورافق الوزيرة خلال زيارتها، الدكتور محمد جاد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.

وكان في استقبال الوزيرة المستشار مهند مزارع القائم بأعمال السفارة المصرية في «كمبالا» بالإنابة، وكل من قنصل في أوغندا، والمستشار والملحق العسكري بالسفارة المصرية في أوغندا.

ومن المقرر أن تشهد الوزيرة افتتاح المركز الطبي AFRI Egypt للرعاية الصحية بمدينة «جينجا» بدولة أوغندا، وهذا المركز تم تنفيذه بمشاركة وتعاون عدد من صناع الأدوية مثل شركة «أكديما» والشركة القابضة للأدوية والشركة المصرية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركتين من القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة الصحية في دولة أوغندا والدول الإفريقية الشقيقة في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وجميع الدول الإفريقية.

المصرى اليوم

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