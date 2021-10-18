أخبار عاجلة

برنامج لتوطين الوظائف -
تكثيف التعقيم بالمسجد النبوي -
حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة -
فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد -
المستكاوي: محمد صلاح هو المبدع الأول في العالم.. فيديو -
«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) -
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة -
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

قتل شخص دخل السجن ثم خرج ليصبح مدير أكبر شركة ملابس رياضية فى العالم

Print
مواضيع متعلقة
معرض الأهرامات الذي أبهر العالم.. كاميرا اليوم السابع في جولة مبهرة بين أضخم أعمال فنية تندمج

معرض الأهرامات الذي أبهر العالم.. كاميرا اليوم السابع في جولة مبهرة بين أضخم أعمال فنية تندمج

عمرك رحت مكان فيه ألف حمامة؟.. إحنا رحنا وأكلناهم.. فسحة خاصة مع الحمام

عمرك رحت مكان فيه ألف حمامة؟.. إحنا رحنا وأكلناهم.. فسحة خاصة مع الحمام

هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

هام جدا من الرئيس السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة حول سد النهضة

صلاح يواجه رونالدو فى مباراة "المان" مع "ليفيربول" وكلاسيكو الأرض لأول مرة بدون ميسي

صلاح يواجه رونالدو فى مباراة "المان" مع "ليفيربول" وكلاسيكو الأرض لأول مرة بدون ميسي