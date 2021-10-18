رئيس الأسقفية : لا تستغلوا سلطانكم على الآخرين

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك حيث كان في استقباله القس يشوع يعقوب راعي الكنيسة.

قام رئيس الأساقفة ‏خلال القداس، ‏بخدمة التثبيت لمجموعة من الشباب والفتيات وهي إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا وأمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

وخصص رئيس الأساقفة عظة القداس للحديث عن الحذر من استغلال سلطاتنا على الآخرين بدلا من خدمتهم خدمة حقيقية.

وقال رئيس الأساقفة: لم يقل يسوع إنها خطية ان تشغل منصب أو مسئولية هامة ولكن الخطية في الاستغلال الخاطئ للسلطة، محذراً أن تستغل سلطانك على الآخرين هو عندما تكون مدير أو قائد لمنصب وتتعامل معهم بطرق سلبية فقط للحصول على نتائج دون اهتمام حقيقى أو رعاية.

وشدد المطران: إن الحل هنا ليس تعديل السلوك وإنما يأتى الحل من الداخل وتغيير اتجاه قلوبنا.