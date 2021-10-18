بعد تنازل 7 مرشحين .. حسم انتخابات مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالتزكية

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حسمت غرفة صناعات التطوير العقاري باتحاد الصناعات، انتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة 2021-2025، بالتزكية، بعد تنازل 7 مرشحين خلال الايام الماضية.

وأشارت الكشوف المنشورة من اللجنة القانونية المشرفة علي انتخابات اتحاد الصناعات، عن فوزأربعة مرشحين عن فئة الشركات الكبيرة، وهم طارق أحمد شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية وعبيرعصام الدين ممثلا عن شركة عمار، وأمجد حسنين عن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، ومحمد عبد المنعم المنشاوي عن شركة أعمار مصر.

وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز كلا من محمد طارق الجمال ممثلا عن شركة ريدكون، و هاني العسال عن شركة مصر إيطاليا العقارية، وباسل شعيرة عن شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، ومحمد البستاني عن شركة البستانى للاستثمار العقارى.

وعن المنشآت الصغيرة، فاز كلا من محمد أحمد راشد عن شركة مصر إيطاليا، وائل رمضان عبد الحميد عن شركة سنترو للاسثمار العقاري، وأحمد رضا عبد الصادق عن شركة عربية بلو سكاى للتنمية السياحية، ياسر حلمي ابراهيم عن بناة مصر.

هذا وقد شملت رياح التغيير أكثر من 50% من أعضاء مجلس الإدارة السابق، بعدما حافظ 6 مرشحين فقط علي مقاعدهم خلال المجلس الجديد، وعزي البعض ذلك إلي طبيعة النظام الانتخابي الجديد الذي يقسم الجمعية العمومية لثلاث فئات طبقا لحجم رؤوس الاموال، إلي جانب عزوف عدد من الاسماء المعروفة بالقطاع عن خوض الانتخابات علي أمل الانضمام لمجلس إدارة اتحاد المطورين العقاريين حال صدور قرار إنشاءه.

ووفقا لقانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، ستجتمع الجمعية العمومية للغرفة في الاربعاء الموافق 3 نوفمبر المقبل لاعتماد نتيجة الانتخابات شريطة اكتمال النصاب القانوني، علي أن تقوم وزيرة التجارة والصناعة في وقت لاحق بتعيين ثلاث أسماء ليكتمل التشكيل القانوني لمجلس إدارة الغرفة، ويقوم بعد ذلك بإجراء انتخابات داخلية لاختيار الرئيس وهيئة المكتب.