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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود نقص في العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء، ما تسبب في تأخر تركيبها للمواطنين المتعاملين بنظام الممارسة.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العدادات بشركات توزيع الكهرباء، مُشددةً على توافر رصيد كافٍ من العدادات وتوريدها أولاً بأول لكل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بشكل يكفي لكل الطلبات المقدمة، مُشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالي 550 ألف عداد كودي للتحول من نظام الممارسة حتى الآن، مع استمرار شركات التوزيع على مستوى الجمهورية في إجراء المعاينات لباقي المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد لإتمام تركيب العداد الكودي، مُناشدةً المواطنين الرجوع إلى المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي: «eservices.eehc.gov.eg» حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء نحو مليون و800 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية، فيما بلغ إجمالي المعاينات التي تم إجرائها أكثر من 900 ألف معاينة للوحدات حتى الآن، ويستوجب على كل المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية متابعة الطلبات الخاصة بهم، حيث تحتاج بعض الطلبات إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أي خطأ، وذلك تجنبًا لتأخر إتمام المعاينة والمقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.