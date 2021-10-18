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البرلمان يوافق على قرار الرئيس بزيادة رأس مال «التنمية الأفريقي»

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البرلمان يوافق على قرار الرئيس بزيادة رأس مال «التنمية الأفريقي» البرلمان يوافق على قرار الرئيس بزيادة رأس مال «التنمية الأفريقي»

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأُثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 262 لسنة 2021بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.

المصرى اليوم

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