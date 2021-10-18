المشدد 5 سنوات لحداد حاز موادا مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، الاثنين، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط «م.ال .ال»، 24 عاما، عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.