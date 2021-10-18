«النواب» يوافق على اتفاق «فرص المرأة التجارية» مع كندا

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، والصناعة، والمـشـروعــات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي مع حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس الماضي.