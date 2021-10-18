وزير التعليم العالي يستقبل سفير فنلندا الجديد لبحث التعاون المشترك

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استقبل د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاثنين، بيكا كوسونن سفير فنلندا الجديد بالقاهرة؛ لبحث التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة كوسونن بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في مصر، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع فنلندا في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفنلندا وتاريخ التعاون المثمر بين الجانبين في مختلف المجالات البحثية والعلمية.

واستعرض الوزير تجربة مصر في تطوير التعليم العالى، والتوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية، مشيرًا للتحدى الذي تواجهه بالزيادة السنوية في حجم الطلاب المصريين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالى، ولهذا كان التخطيط بزيادة نسبة الإتاحة وتوفير مقعد لكل طالب يرغب في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال تحديث المناهج الدراسية وإدخال برامج تعليمية جديدة تلائم متطلبات العصر.

وقدم د. خالد عبدالغفار الدعوة كوسونن لزيارة الجامعات الدولية الجديدة والاطلاع على حجم الإنجاز الذي تم بها، وكذلك بحث إجراء شراكات تعليمية بينها وبين المؤسسات التعليمية الفنلندية، سواء في البرامج الدراسية، أو الأبحاث العلمية، أو استضافة الخبراء الفنلندنين.

وناقش الجانبان التعاون في مسار التعليم التكنولوجى، وأكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بهذا المسار التعليمى لما يمثله من أهمية، مشيرًا إلى تنفيذ خطة الوزارة بمراعاة الجوانب الإنشائية والفنية للجامعات التي يتم إنشاؤها، والتخطيط الجيد للبرامج الدراسية التي يتم فتحها من خلال هذا المسار التعليمى، والحرص على مواكبتها لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توفير التدريب العملى للطلاب حتى يتسنى لها تقديم خريجين مؤهلين ومدربين بأحدث المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل.

ومن جانبه، أعرب كوسونن عن سعادته بهذا اللقاء، وكذلك استعداده لاستكمال التعاون البناء مع مصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة التعليم العالى المصرية، والذى تطرق للجوانب الهيكلية للبنية التحتية لمؤسسات التعليم العالى، لافتًا إلى أن المؤسسات التعليمية في العالم أجمع شهدت تحديًا كبيرًا خلال جائحة كورونا استلزم التعاون لبحث وإيجاد طرق جديدة للتكيف مع الأزمة. كما أعرب السفير عن سعادته بنقل خبرة فنلندا التعليمية إلى مصر خاصة في نموذج الجامعات المتخصصة في تقديم برامج دراسية بينية وعابرة للتخصصات، مشيدا بتجربة فنلندا في برامج تجمع بين تخصصات (إدارة الأعمال والاقتصاد والهندسة والتصميم والفنون) من خلال برامج دراسية متكاملة، وكذلك نقل تجربة فنلندا المتميزة في التدريب العملى لطلاب المؤسسات التعليمية في مصر.

ووجه كوسونن الدعوة للوزير لزيارة فنلندا؛ للتعرف عن كثب على إمكانيات فنلندا التعليمية ودراسة سبل الاستفادة من خبرة النظام التعليمى الفنلندى.

حضر اللقاء د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ومن الجانب الفنلندى ياسر شوقى المستشار التجارى للسفارة.