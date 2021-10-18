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550 اجتماع عمل ثنائي و3000 مشارك من 91 دولة في ختام فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

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550 اجتماع عمل ثنائي و3000 مشارك من 91 دولة في ختام فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 550 اجتماع عمل ثنائي و3000 مشارك من 91 دولة في ختام فعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

اختتمت النسخة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي في 13-14 أكتوبر بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من 91 دولة، منهم 600 شاركوا افتراضياً.

وشهد المنتدى عقد 550 اجتماع عمل ثنائي بين المستثمرين من أفريقيا والإمارات، وهو رقم قياسي في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية بين المستثمرين من الجانبين الأفريقي والإماراتي، ويعتبر الأعلى منذ انطلاق سلسلة منتديات الأعمال العالمية، مما يعكس أهمية المنتدى منصة رائدة لتأسيس الشراكات الاقتصادية وتوطيد العلاقات التجارية.

أكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة بلغ 24,800 شركة بنمو بنسبة 15.5% مقارنة بالعام 2019، معتبراً ان هذا النمو مؤشر على جاذبية دبي للشركات الأفريقية.

وأضاف بوعميم: "يؤكد المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال أنه المنصة المثلى لإطلاق الشراكات، وتحديد آفاق وفرص الاستثمار، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين ممثلي قطاع الأعمال المحلي ونظرائهم في القارة الأفريقية."

وأصدرت غرفة دبي بالتعاون مع الإيكونومست على هامش المنتدى تقريراً حول فرص الأعمال المتاحة بين دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد كوفيد-19. ولفت التقرير أن الشركات الخليجية استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من يناير 2016 وحتى يوليو 2021، خصوصاً في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والضيافة، في حين أن 88% من هذه الاستثمارات مصدرها الشركات الإماراتية.

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