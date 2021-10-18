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الرياض – مباشر: وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الاثنين، على سير العمل في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي يُعد الميناء الرئيسي للمملكة على ساحل الخليج العربي.

وتفقد الجاسر، بحسب بيان لوزارة النقل، المشاريع التطويرية بالميناء؛ وبرج المراقبة وحركة النقل البحري ومحطة الحاويات التي تشغلها الشركة السعودية العالمية للموانئ، وكذلك مقر شركة سايبم طاقة الرشيد للتصنيع المحدودة "ستار"، كما تفقد حركة مناولة الحاويات وتدفق البضائع وسلاسل الإمداد.

وقال وزير النقل، إن شبكة الموانئ السعودية أصبحت تحتل موقعاً متميزاً على خارطة النقل البحري العالمي؛ مع تطوير الموانئ السعودية وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها وهندسة إجراءاتها وتطوير بنيتها التحتية.

وأضاف الجاسر، أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، عبر توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، بقيمة استثمارات قَدْرها 7.3 مليار ريال؛ لإنشاء أكبر محطة حاويات ذكية بالشرق الأوسط، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بأكثر من 120%.

وأوضح، أن الميناء أسهم مع بقية شبكة الموانئ السعودية في تقدم أداء الموانئ البحرية دولياً وذلك وفق التقرير السنوي‏ (Lloyd's List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات عالمياً.

ولفت الجاسر، إلى أن المملكة سجلت كذلك تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث حققت 70.68 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

‏‎وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى الدور المحوري للموانئ السعودية في دعم التنمية المستدامة وتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية ودورها الاقتصادي والخدمي الكبير.

وأكد الجاسر، أن العمل مستمر بشكل حثيث على تطوير وتحديث شبكات النقل البحري في المملكة، ورفع الكفاءة الانتاجية لشبكة الموانئ والعمل وفق أساليب تنافسية ومعايير اقتصادية رفيعة، موجهاً بتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات ‏اللوجستية.

ومن جهته، أشار رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر بن طلال حريري، لدعم وزير النقل والخدمات اللوجستية ومتابعته الكبيرة لتمكين موانئ المملكة من أداء دورها الخدمي والتنموي، في ضوء توجيهات القيادة، وتعزيز دور شبكة الموانئ السعودية في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، ومواكبة التطورات العالمية، بما يحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمَّام يُعد البوَّابة الشرقية للمملكة، ويرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، حيث يعد ميناءً أساسي تمر من خلاله حركة تدفق البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتَيْن الشرقية والوسطى ما يجعلها عاملاً أساسياً في دعم الحركة التجارية بالمملكة، وبوَّابةً للصادرات والواردات السعودية للأسواق العالمية​.

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