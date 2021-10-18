عمرو دوارة عن سميحة أيوب : «سيدة المسرح» استثنائية في الفن العربي

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يصدر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته المقبلة ، كتاب خاص بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وقال الدكتور عمرو دوارة، مؤلف الكتاب، إن سيدة المسرح استثنائية في الفن العربي، حيث شاركت في بطولة أكثر من ربعمائة وخمسين عملاً من بينهم 80 مسرحية، و44 فيلما، و220 مسلسلا وسهرة تليفزيونية، وما يقرب من مئة وخمسة عشر مسلسلا وسهرة إذاعية.

وأضاف أنه أتيح لها بالمسرح فرصة التعاون مع عدد من كبار المخرجين وفي مقدمتهم الرواد: زكي طليمات ويوسف وهبي وفتوح نشاطي، وكذلك التعاون مع نخبة من نجوم الإخراج بفترة الخمسينيات والستينيات ومن بينهم: عبدالرحيم الزرقاني، نبيل الألفي، حمدي غيث، نور الدمرداش، سعيد أبوبكر، كمال يس، سعد أردش، كرم مطاوع، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، فاروق الدمرداش، فهمي الخولي.

وأضاف دوارة: خلال مسيرتها الفنية شاركت ببطولة أربعة مسرحيات لمخرجين أجانب وهي: الخال فانيا لأنطوان تشيكوف عام 1963 ومن إخرج الروسي/ لسلي بلاتون، دائرة الطباشير القوقازية لبرتولد بريخت عام 1968 من إخراج الألماني/ كورت فيت، فيدرا لجان راسين عام 1975 من إخراج الفرنسي/ جان بيير لاروي، أنطونيو وكليوباترا لوليم شكسبير عام 1977 من إخرج الإنجليزي/ برنارد جوس، لافتًا أنها نالت شرف تمثيل مصر بالمشاركة في تقديم عروضها ببعض الدول الأجنبية والعربية، منها: فرنسا (إيزيس، فيدرا)، سوريا (سكة السلامة، ياسلام سلم الحيطة بتتكلم، الوزير العاشق)، تونس (فيدرا، ما أجملنا، الوزير العاشق)، الجزائر (الوزير العاشق، الشبكة، الناس إللي في التالت)، المغرب (مجنون ليلى)، السودان (سكة السلامة)، الكويت (السلطان الحائر، الناس إللي في التالت)، الإمارات (الناس إللي في التالت)، الأردن (الناس إللي في التالت). كما شاركت بإخراج 5 مسرحيات هي: مقالب عطيات عام 1972، وليلة الحنة عام 2004، الميت الحي، عقلي في المسمط، رفيدة، وهي أول سيدة بالوطن العربي تتولى إدارة فرقة تابعة للدولة وذلك عندما تولت إدارة فرقة المسرح الحديث عام 1973.

وكان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن إطلاق اسم الدورة السادسة، تحت اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي ستنطلق يوم 6 نوفمبر وتستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.