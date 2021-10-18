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كريم فهمي و ريم مصطفى في ضيافة أمير كرارة في «سهرانين»

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كريم فهمي و ريم مصطفى في ضيافة أمير كرارة في «سهرانين» كريم فهمي و ريم مصطفى في ضيافة أمير كرارة في «سهرانين»

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يحل الفنان كريم فهمي والفنانة ريم مصطفى ضيفين على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في الساعة التاسعة مساء.

يتحدث «كريم» خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

كما يروي كواليس علاقاته العاطفية السابقة، وكيف تعرف على زوجته، والمواقف الطريفة التي جمعتهما.

من جانبها، تكشف «ريم» عن العديد من الجوانب الشخصية في حياتها، وقصة حبها لابن الجيران، والمواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني، كما تقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، بمشاركة المطرب اللبناني بافو.

يبث برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

المصرى اليوم

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