أخبار عاجلة

حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة -
4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد -
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة -
فنانة مصرية تعلن رحيل سولشاير وتعيين زيدان مدربًا لمانشستر يونايتد -
المستكاوي: محمد صلاح هو المبدع الأول في العالم.. فيديو -
«الجيزة» تجهز تحويلة مرورية جديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق (تعرف عليها) -
حكايات الدوري المصري .. قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة -
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي -
نصر سالم: مفاجأة حرب أكتوبر تمثلت في توقيت وأسلوب وسلاح ومكان غير متوقع -
محافظ القاهرة يتفقد إزالات الموجة الـ١٨ بحلوان (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هل بإمكانك الفوز بالكرة الذهبية؟ كريم بنزيما يرد

Print
هل بإمكانك الفوز بالكرة الذهبية؟ كريم بنزيما يرد هل بإمكانك الفوز بالكرة الذهبية؟ كريم بنزيما يرد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة اسم القناص الفرنسي كريم بنزيما ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الجاري.

وتم إعلان 30 لاعباً مرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام 2021، وسيتم الكشف عن اسم اللاعب الفائز في حفل كبير يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل.

وأدلى كريم بنزيما خلال الساعات الماضية بتصريحات صحفية حول ترشيحه للفوز بالجائزة ومدى قدرته على التتويج بهذه الجائزة الكبيرة الأعلى على مستوى اللاعبين في العالم.

وقال كريم بنزيما في حوار مع «كانال» الفرنسية تم الكشف عن الكثير مما جاء فيه وسيتم نشره بالكامل غداً الثلاثاء: «في الوقت الحالي أعتقد أنني لست بعيدًا عن الفوز بالكرة الذهبية».

وتابع بنزيما: «منذ أن كنت صغيراً والكرة الذهبية أحد أهم أحلامي وما يشجعني أن هناك لاعبين كباراً قدموا إلى ريال مدريد وفازوا بالكرة الذهبية هنا مثل زين الدين زيدان ورونالدو ورونالدو الظاهرة».

وقاد كريم بنزيما هذا الشهر منتخب بلاده فرنسا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ودخل كريم بنزيما قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهيبة من مجلة فرانس فوتبول حيث ينافس عددأً من نجوم العالم البارزين حالياً مثل: محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

7 مليار جنيه استرليني لتحديث شبكة النقل خارج لندن

7 مليار جنيه استرليني لتحديث شبكة النقل خارج لندن

بديلاً لـ«تويتر وفيسبوك».. شبكة ترامب TRUTH Social تتصدر جوجل تريند في مصر

بديلاً لـ«تويتر وفيسبوك».. شبكة ترامب TRUTH Social تتصدر جوجل تريند في مصر

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات