هل بإمكانك الفوز بالكرة الذهبية؟ كريم بنزيما يرد

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أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة اسم القناص الفرنسي كريم بنزيما ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في الموسم الجاري.

وتم إعلان 30 لاعباً مرشحين للفوز بالكرة الذهبية للعام 2021، وسيتم الكشف عن اسم اللاعب الفائز في حفل كبير يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل.

وأدلى كريم بنزيما خلال الساعات الماضية بتصريحات صحفية حول ترشيحه للفوز بالجائزة ومدى قدرته على التتويج بهذه الجائزة الكبيرة الأعلى على مستوى اللاعبين في العالم.

وقال كريم بنزيما في حوار مع شبكة «كانال» الفرنسية تم الكشف عن الكثير مما جاء فيه وسيتم نشره بالكامل غداً الثلاثاء: «في الوقت الحالي أعتقد أنني لست بعيدًا عن الفوز بالكرة الذهبية».

وتابع بنزيما: «منذ أن كنت صغيراً والكرة الذهبية أحد أهم أحلامي وما يشجعني أن هناك لاعبين كباراً قدموا إلى ريال مدريد وفازوا بالكرة الذهبية هنا مثل زين الدين زيدان ورونالدو ورونالدو الظاهرة».

وقاد كريم بنزيما هذا الشهر منتخب بلاده فرنسا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ودخل كريم بنزيما قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهيبة من مجلة فرانس فوتبول حيث ينافس عددأً من نجوم العالم البارزين حالياً مثل: محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.