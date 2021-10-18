رئيس الوزراء الفرنسي يهدي بابا الفاتيكان قميصًا وقّع عليه ميسي

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تلقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المولود في الأرجنتين وأحد مشجعي كرة القدم، هدية غير عادية، اليوم الاثنين، من رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس هي قميص موقّع من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد محادثات خاصة في الفاتيكان استمرت 35 دقيقة، أهدى كاستكس للبابا القميص رقم 30 الذي وقّع عليه ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

التقى البابا (84 عامًا) مع ميسي (34 عامًا) ووصفه ذات مرة بأنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور. والبابا من أشد المعجبين بفريق سان لورينزو لكرة القدم في بوينس أيرس.

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي هدية أكثر تقليدية للبابا هي نسخة من طبعة عام 1836 من رواية فيكتور هوجو الكلاسيكية «نوتردام دو باري».

ويزور كاستكس الفاتيكان وروما ضمن احتفالات بالذكرى المئوية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والكرسي الرسولي.

وبعد لقائه مع البابا، قام كاستكس بجولة في كنيسة سيستين وكنيسة القديس بطرس.

رئيس الوزراء الفرنسي يهدي بابا الفاتيكان قميصا وقّع عليه ميسي

رئيس الوزراء الفرنسي يهدي بابا الفاتيكان قميصا وقّع عليه ميسي

رئيس الوزراء الفرنسي يهدي بابا الفاتيكان قميصا وقّع عليه ميسي