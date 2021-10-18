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أعلن النائب ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء للاذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران في قرض قيمته 5مليار جنيه من البنك المركزي.

وقال «رمزى» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، إن الصحف نشرت تصريح على لسان رئيس شركة مصر للطيران قال فيه إن الشركة تتعرض لخسائر شهرية تصل إلى مليار جنيه، لافتا إلى أن القرض الذي سيوافق عليه المجلس بمثابة إهدار المال العام .

واشار إلى أن شركة مصر للطيران تعاني من سوء إدارة، مؤكداً أن الشركة هي الأعلى أسعاراً في رحلاتها، بينما الشركات الأخرى تقدم أسعار اقل مما يجعلها خارج المنافسة قائلا :«الشركة الاغلي سعراً وتصعد الطائرة تجدها خالية من الركاب».

وفي نهاية الجلسة وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.